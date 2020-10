Ägypter wählen neues Parlament

In Ägypten hat am Samstag die erste Runde der Parlamentswahl begonnen. Rund 63 Millionen Menschen waren aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Gerechnet wurde bereits im Vorfeld mit einem eindeutigen Sieg der Anhänger von Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Kritiker sehen in dem Parlament eine demokratische Fassade für die Regierung von Sisi, der seit seinem Amtsantritt 2014 mit harter Hand gegen Oppositionelle vorgeht.

Die erste Wahlrunde findet an diesem Wochenende in 14 Provinzen des Landes statt. In den 13 weiteren Regierungsbezirken, darunter auch die Hauptstadtregion Kairo, wird am 7. und 8. November abgestimmt. Das Ergebnis wird für 14. Dezember erwartet.