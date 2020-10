Rossi mit NHL-Vertrag von Minnesota und Hilfe von Vanek

Die NHL plant, am 1. Jänner in die neue Saison zu starten. Gut möglich, dass Rossi bis zu Beginn des Vorbereitungscamps für den Schweizer Top-Club ZSC Lions in Zürich spielt. Verhandlungen darüber laufen, Manager Patrick Pilloni ist aber zuversichtlich, dass „Marco in den nächsten Monaten auch in Europa Spielpraxis sammeln kann“.