Wiesberger bei Italian Golf Open weiter auf Rang 8

Bernd Wiesberger geht bei den Italian Open der Golf-Profis als Achtplatzierter in den Schlusstag. Der Vorjahressieger spielte am Samstag im Chervo GC in Brescia eine 68er-Runde (vier unter Par) und hielt damit seine Position. Matthias Schwab schaffte bei der mit einer Million Euro Preisgeld dotierten Veranstaltung eine 69er-Runde und verbesserte sich auf Rang 48.