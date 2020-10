Großbritannien will Kultureinrichtungen mit Geldpaket retten

Die britische Regierung will mit einem Rettungspaket in Höhe von umgerechnet 82 Mio. Euro Dutzenden von der Coronakrise bedrohten Kultureinrichtungen helfen. Konkret profitieren sollen von dem Finanzpaket 35 Institutionen, erklärte das Kulturministerium. Die Hilfen sehen vor, dass jede der Einrichtungen umgerechnet zwischen 1,1 und 3,3 Mio. Euro erhält. Das Geld soll aus dem von der Regierung angekündigten Kultur-Rettungsfonds in Höhe von 1,75 Mrd. Euro abgeschöpft werden.