Wiener Staatsoper: Onegin für wunde Opernseelen

Der Südtiroler Andrè Schuen debütierte als Eugen Onegin in Tschaikowskis gleichnamiger Oper am Sonntagabend in der Staatsoper.

Wien – Kein Buh für Regisseur Dmitri Tcherniakov! Dabei gilt der Moskauer manchen als Regie-Rabauke. In jedem Fall hat er in den letzten Jahren Maßstäbliches im Opernbereich geleistet. Sein Wien-Debüt mit einem „Fidelio“ bei den Festwochen 2016 scheiterte aus Zeitnot. Mit „Eugen Onegin“ hat es jetzt geklappt.

Hier stehen die Außenseiter, die melancholische Tatjana und der sensible Dichter Lens­ki, Verehrer ihrer Schwester, im Zentrum. Sie leiden, fühlen sich in der oberflächlichen, hermetischen Gesellschaft eingeschlossen. Tcherniakov, auch sein eigener Bühnenbildner, verlegt „Onegin“ daher nach innen, in einen Saal mit großem Tisch. Faszinierend erfüllt er darin die Figuren bis zum letzten Stubenmädchen präzise sinnfällig mit Leben und findet ungeheuer stimmige Theaterbilder. Etwa in Tatjanas Briefszene, in der sie mit ihrer Liebe zu Onegin ringt, während der Luster über ihr aufglimmt, bis die Glühbirnen platzen. Dazu drückt der Wind die Fenster auf und das Morgenlicht fällt durch die wehenden Vorhänge.