Tausende fordern in Taiwan Freilassung von zwölf Hongkongern

Mehr als 3.000 Menschen haben am Sonntag in Taiwans Hauptstadt Taipeh für die sofortige Freilassung von zwölf in China inhaftierten Jugendlichen aus Hongkong demonstriert. Die Zwölf waren an der pro-demokratischen Protestbewegung in der halbautonomen chinesischen Stadt beteiligt und Ende August auf See festgenommen worden, als sie von Hongkong aus per Schnellboot nach Taiwan fliehen wollten.