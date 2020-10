Wiesberger bei Italian Open auf 16. Endrang zurückgefallen

Golfprofi Bernd Wiesberger ist bei den Italian Open in Brescia am Schlusstag vom achten auf den 16. Endrang zurückgefallen. Der Vorjahressieger des European-Tour-Turnieres spielte am Sonntag eine 71er-Runde (eins unter Par). Matthias Schwab verbesserte sich mit seiner besten Turnierrunde, einer 67, noch auf Platz 30. Den Sieg, seinen bisher zweiten auf der European Tour nach mehr als elf Jahren Pause, holte sich der Engländer Ross McGowan.