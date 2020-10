Gebäude des Robert Koch-Instituts angegriffen

Unbekannte haben ein Gebäude des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin attackiert. Gegen die Fassade seien in der Nacht auf Sonntag Brandsätze geworfen worden. „Verletzt wurde glücklicherweise niemand“, sagte eine Polizeisprecherin. Gegen 02.40 Uhr habe ein Sicherheitsmitarbeiter mehrere Personen entdeckt, die Flaschen geworfen hätten. Darin soll eine brennbare Flüssigkeit gewesen sein. „Die Flammen konnte der Mitarbeiter löschen“, so die Polizei. Die Verdächtigen entkamen.