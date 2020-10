Zverev holt Köln-Double mit Sieg über Schwartzman

Alexander Zverev hat auch das zweite ATP-Turnier in Köln gewonnen und ein kleines Stück Tennis-Geschichte geschrieben. Durch das 6:2,6:1 gegen den Argentinier Diego Schwartzman gewann Deutschlands bester Spieler auch das achte Match in zwei Wochen in der Domstadt und sorgte für ein Novum. Denn zum ersten Mal in der ATP-Geschichte wurden zwei ATP-Turniere direkt aufeinanderfolgend am selben Ort ausgetragen. Folglich hat auch nie zuvor ein Spieler zwei gewonnen.