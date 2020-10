Spektakulärer Rapid-Sieg beim WAC, Hartberg nun Schlusslicht

Rapid bleibt dem makellosen Tabellenführer Red Bull Salzburg in der Fußball-Bundesliga auf den Fersen. Die Hütteldorfer entschieden am Sonntag eine abwechslungsreiche Partie beim WAC mit 4:3 für sich und sind damit weiter unbesiegt. Nur zwei Zähler fehlen auf den Titelverteidiger, der am Samstag die Austria mit 2:0 besiegt hatte. Neuer Dritter ist der LASK nach einem klaren 4:0-Heimsieg gegen St. Pölten. Im Besitz der „Roten Laterne“ ist Hartberg nach einem 1:1 bei WSG Tirol.

Das Duell in der Lavanttal-Arena kam für beide Teams drei Tage nach ihrem Start in die Europa-League-Gruppenphase. Bereits am kommenden Donnerstag müssen beide wieder auswärts in Europa antreten. In der Europa League geht es für Rapid in Norwegen gegen Molde. Auf den WAC wartet am selben Tag das Gastspiel in Rotterdam gegen Feyenoord.