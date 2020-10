Erdbeben in der Schweiz auch in Vorarlberg spürbar

In der Schweiz hat am Sonntagabend kurz nach 20.30 Uhr die Erde gebebt. Das Epizentrum befand sich bei Kärpf im Kanton Glarus. Der Erdbebendienst der ETH Zürich gab die Magnitude mit 4,3 an. Erdbeben dieser Stärke dürften verbreitet spürbar sein und können auch kleinere Schäden verursachen. Das Beben wurde auch in weiten Teilen Vorarlbergs verspürt, mit Schäden sei jedoch in Österreich nicht zu rechnen, teilte der Erdbebendienst der ZAMG am Sonntagabend mit.