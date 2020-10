Southampton fügt Leader Everton erste Niederlage zu

Southampton hat in der englischen Fußball-Premier-League das vierte Erfolgserlebnis in Folge verbucht. Die Truppe von Trainer Ralph Hasenhüttl fügte dem Tabellenführer Everton beim Heim-2:0 am Sonntag in der 6. Runde die erste Niederlage zu. James Ward-Prowse (27.) und Che Adams (35.) schossen die „Saints“ zum dritten Saisonsieg. Everton war nach Rot für Lucas Digne ab der 72. Minute zu zehnt. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt ist Southampton schon vier Spiele ungeschlagen.