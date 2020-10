Referendum über mögliche Verfassungsänderung in Chile

Wird Chiles Verfassung aus der Zeit der Pinochet-Diktatur ersetzt? Um diese Frage ging es bei einem Referendum in Chile am Sonntag. Bilder von langen Schlangen im ganzen Land deuteten auf eine hohe Wahlbeteiligung hin. Die aktuelle Verfassung stammt aus dem Jahr 1980, mitten in der Zeit der Militärdiktatur von General Augusto Pinochet (1973-1990).