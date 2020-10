Sieg für Konservative bei Parlamentswahl in Litauen

Litauen steht vor einem Machtwechsel. Bei der zweiten Runde der Parlamentswahl ist die oppositionelle Vaterlandsunion stärkste politische Kraft geworden. Die konservative Partei hält nach der zweiten Wahlrunde voraussichtlich 50 der vergebenen 141 Sitze im Parlament. Dies teilte die Wahlkommission in Vilnius in der Nacht auf Montag mit. Zweitstärkste Kraft in dem baltischen EU- und NATO-Land wird mit 32 Sitzen der regierende Bund der Bauern und Grünen.