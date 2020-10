Fünf-Jahres-Plan: China strebt nach mehr Unabhängigkeit

Hinter verschlossenen Türen haben am Montag in Peking viertägige Beratungen der kommunistischen Führung über den neuen Fünf-Jahres-Plan begonnen. Zu den wichtigsten Themen zählt das Vorhaben von Präsident Xi Jinping, bis 2060 Klimaneutralität in China zu erreichen. Der 14. Fünf-Jahres-Plan der Kommunistischen Partei soll im kommenden Jahr in Kraft treten.