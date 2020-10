Neuer Don DeLillo-Roman: Das Ende ist erst der Anfang

Innsbruck – Ein Flugzeug, irgendwo über dem Atlantik. Es fliegt von Paris nach New York. Das Draußen ist nur mittelbar erfahrbar. Bildschirme geben Temperatur, Flughöhe, die zurückgelegte Strecke, Abflug- und Ankunftszeit an. Dann – gut eine Stunde vor der angestrebten Landung in Newark – kommt es zu Turbulenzen. Plötzlich fallen die Bildschirme aus. Eine Notlandung gelingt. Tessa und Jim kommen mit leichten Blessuren davon. Auch im Krankenhaus streikt die Technik. Und in der Wohnung, in der sie irgendwann ankommen, geht der Fernseher nicht. Hier wollten sie mit Bekannten – einem Physikerehepaar und dem verhaltensauffälligen Lehrer Martin – den Super-Bowl schauen. Doch nichts geht mehr. Keiner weiß, was los ist: Die Telefone sind tot, das Netz zusammengebrochen, der Kontakt zur Welt kollabiert.