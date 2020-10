Partei: Sieg für Klitschko bei Bürgermeisterwahl in Kiew

Bei der Bürgermeisterwahl in der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat Amtsinhaber Vitali Klitschko bei einer parallelen Auszählung nach Angaben seiner Partei knapp im ersten Wahlgang gesiegt. „Den Angaben aus den Wahllokalen nach ist das Ergebnis von Vitali Klitschko 50,9 Prozent“, sagte die Chefin des Wahlkampfstabs der Partei UDAR (Schlag), Oxana Prodan, am Montag einer Mitteilung zufolge.

Offiziell gab es auch mehr als 16 Stunden nach Schließung der Wahllokale noch keine Ergebnisse. Prognosen am Sonntagabend hatten den 49 Jahre alten Klitschko noch bei unter 50 Prozent der Stimmen gesehen. In diesem Fall wäre eine Stichwahl nötig.

Klitschkos Vorgänger im Amt, Alexander Popow (59), würde demnach weit abgeschlagen auf 9,5 Prozent der Stimmen kommen. Insgesamt hatten sich 20 Menschen um das Amt des Bürgermeisters in der Drei-Millionen-Stadt beworben.

Der Ex-Boxweltmeister konnte wegen einer am Samstag bekannt gewordenen Infektion mit dem Coronavirus selbst nicht abstimmen. Er regiert die Stadt seit 2014. Nur rund 34 Prozent der rund 2,1 Millionen Wahlberechtigten hatten sich an der Abstimmung in der Hauptstadt beteiligt.