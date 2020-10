Rotkreuz-Fahrzeug bei Oberpullendorf im Graben gelandet

In Stoob (Bezirk Oberpullendorf) ist am Montagvormittag ein Einsatzfahrzeug des Roten Kreuzes in einem Graben gelandet. Ein Mitarbeiter der Hilfsorganisation wurde laut Landessicherheitszentrale Burgenland leicht verletzt und ins Krankenhaus Eisenstadt transportiert. Die FF Stoob und Oberpullendorf sorgten für die Bergung des Unfallwagens. Laut FF Oberpullendorf hatte sich das Einsatzfahrzeug des Roten Kreuzes im Graben an der L229 mehrmals überschlagen, ehe es liegen blieb.