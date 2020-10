Der DS3 Crossback: Wolke sieben im Kompaktformat

Der 4,1-Meter-Franzose tritt dabei schon nach außen extrovertiert auf. Fast schon wirkt der Franzose mit seiner geschwungenen B-Säule wie eine automobile Pariser Designertasche mit vielen liebevollen Details. So fahren die Türgriffe des DS beim Annähern an das Auto automatisch aus. Die imposante Front und die bis zu 18 Zoll großen Räder tragen den Auftritt weit weg vom Kleinwagenhaften. Im Innenraum zeugen schöne Materialien, erlesenes Leder und funkelnde Bedienelemente aus dem großen DS7 vom feinen Leben. Insbesondere die bequemen Vordersitze machen in diesem Segment einen Klassenunterschied aus. Dazu sitzt auch der Sieben-Zoll-Multimediaschirm gut – nämlich schön hoch am Armaturenbrett. Der Rhombus ist gestalterisches Element bei DS, der Funktionalität hilft das nicht. Dafür erklärt der DS3 beim Fahren weiter seinen Preis. So ist die Geräuschdämmung wirklich erstaunlich und vor allem der flauschige Federungskomfort ist oft nicht einmal in der Kompaktklasse anzutreffen. Man hat das Gefühl, in einem viel größeren Auto zu sitzen.