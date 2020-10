„100 years“-Modelle von Mazda: Fein gemacht – nicht nur zum Jubiläum

Noch ein wenig edler wird es im 3 in der „100 years“-Modellvariante, die das 100-Jahr-Gründungsjubiläum von Mazda zelebriert. Wie immer bei Mazda: eher ausgefallen. Denn die „100 years“-Modelle treten allesamt in der Außenfarbe „Snowflake-Weiß-Metallic“ auf. Dazu paart sich ein Innenraum mit burgunderroten Ledersitzen und Teppichen samt weißen Ausstattungselementen am Armaturenbrett, den Türen und an der Mittelkonsole. Eine geschmackvoll gemachte Hommage an den ersten Mazda-Pkw, das R360 Coupé.

Mit diesem hat der 3 zwar die Farbkombination gemein, bietet als Sondermodell aber noch jede Menge an Zuwendungen – ja, eigentlich handelt es sich um eine ganze Vollausstattung auf Oberklasseniveau bis hin zur Lenkradheizung und Vollassistenz. So kommen zum Ausstattungslevel der Top-Version GT+ noch ein 360-Grad-Umgebungsmonitor, ein Bose-Soundsystem, ein Querverkehrswarner sowie Memoryfunktionen am Fahrersitz, am Head-up-Display sowie an den Außenspiegeln. Auch motorisch herrscht Vollfettstufe, obwohl der selbstzündende 180-PS-Benziner ja eigentlich aufs Sparen getrimmt wurde. Das ging mit einem Testverbrauch von 6,9 Litern auch auf. Zugleich liefert das harmonisch hochdrehende Aggregat auch ohne Turbo hervorragende Fahrleistungen. Am meisten Spaß macht es jedoch, mit dem leisen und kultivierten Antrieb bei angenehm niedrigem Geräuschniveau im Innenraum dahinzugleiten. Wer es flotter angehen will, der trifft eine kurzwegig zu schaltende Sechsgangbox, eine exakt-direkte Lenkung und ein Fahrwerk mit Reserven.