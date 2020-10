Kothaufen am Nationalfeiertag: Grüne Jugend sorgt für Wirbel

Die Grüne Jugend habe das Posting nach wenigen Stunden wieder gelöscht, sagt Stoytchev. Und: „Heimat bedeutet für jede und jeden von uns etwas anderes. Fest steht: Wir werden es nicht rechten Parteien überlassen, den Begriff für sich zu besetzen. Gerade in Zeiten wie diesen, wo die Gesundheits-, die Wirtschafts- und Beschäftigungskrise uns alle herausfordern, ist Zusammenhalt in unserem Land das Wichtigste.“

Die grüne Nationalratsabgeordnete Barbara Neßler hält „das Sujet für entbehrlich, aber es ist ein Privileg der Jugend, manchmal auch über das Ziel hinauszuschießen“, wie die Tirolerin sagt. Doch: „Wenn damit eine Kritik am Heimatbegriff in der Form von giftigem Nationalismus gemeint ist, dann gehe ich in der Sache konform, nicht aber in der Art, wie sie geäußert wurde.“