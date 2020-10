Mietbetrüger gab sich im Außerfern als Hauskäufer aus

Mit einem Tirol-Liebhaber hatte es gestern am Landesgericht Richter Gerhard Melichar offenbar bei einem Einmietbetrüger aus Holland zu tun. So hatte sich der 43-Jährige von Juni bis Ende August in Außerferner Pensionen eingemietet. Bei einer war er schon von einem Vorurlaub her bekannt. Im Gegensatz zu früher hatte der Holländer jedoch Rechnungen über knapp 3000 Euro nicht beglichen. Die Opfer des Holländers waren allesamt nette Damen – bis zu 82 Jahre alt. In einem Landhaus hatte der 43-Jährige fast zwei Monate gewohnt. Um keinen Verdacht zu erwecken, trat der Holländer großspurig auf und bot der Vermieterin an, das ganze Haus zu kaufen.