Nach Sanierung: Kletterhalle in Rum nur für Kinder

Künftig sind junge Sportbegeisterte in der Kletterhalle in der Rumer Mittelschule unter sich – von Aufsichtspersonen abgesehen.

Rum – Es soll ein Raum der Begegnung unter jungen Gleichgesinnten werden: Die Kletterhalle in der Mittelschule Rum wird zu einer reinen Kinderkletterhalle umgestaltet – der ersten in Tirol.

Vor über 20 Jahren war in Rum eine der ersten Indoor-Kletteranlagen in und um Innsbruck entstanden. Später international bekannte Kletterathleten wie Anna Stöhr, Jakob Schubert oder der verstorbene DavidLama feierten genau hier erste nationale Erfolge. Doch während sich die Anlage damals sehen lassen konnte, ist sie seither in die Jahre gekommen.