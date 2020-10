Corona-Regeln: Nein zu Kontrolle im Privatbereich

Derzeit ist die Polizei nicht befugt, in Wohnungen und Häusern zu kontrollieren. (Symbolfoto)

Wien — Ob der steigenden Corona-Infektionszahlen gibt es eine neue Begehrlichkeit aus der Politik. Der steirische ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer möchte, dass bei Verstößen gegen Corona-Regeln auch in den Privatbereich eingegriffen werden kann — „für bestimmte Fälle, für bestimmte Zeiten".

Hermann Schützenhöfer (Landeshauptmann): „Wenn in einem Keller oder in einer Gartenhütte Exzesse gefeiert werden, muss man das auflösen können.“

Bei gesundheitlichen Herausforderungen wie dieser Pandemie gebe es „Einschränkungen der Freiheit". Er sei für Einschränkungen „dort, wo sie erklärbar sind". Er wolle „ja nicht in Schlafzimmer hineinschauen, aber wenn bei Privatpartys in einem Keller oder in einer Gartenhütte Exzesse gefeiert werden, muss man das auflösen können". Ein „verfassungsrechtlich gangbarer Weg" sei zu suchen, befindet Schützenhöfer, ergo „die anderen Parteien" einzubinden.