Behörde warnt: Pensionisten in der Falle von falschen Polizisten

Innsbruck – Neffenbetrug war gestern, jetzt geben sich die Täter als Polizisten aus. Eine Masche, die derzeit auch die echte Polizei beschäftigt: Allein in den vergangenen Wochen „wurden in Tirol etwa 20 derartige Betrugsversuche angezeigt“, weiß Hans-Peter Seewald, Chef der Kriminalprävention (Landeskriminalamt). Die Dunkelziffer dürfte noch höher sein. In einem Fall in Innsbruck waren die Betrüger erfolgreich. Sie erbeuteten Goldmünzen, Schmuck und Bargeld, der Schaden ist fünfstellig.