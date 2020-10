Weihnachten im Oktober: Tour aufs Weihnachtsegg oberhalb von Jenbach

Für die 1100-Höhenmeter-Tour ist jedoch Trittsicherheit erforderlich (rutschiges Laub, einmal eine seilversicherte Stelle usw. sowie nach den letzten Schneefällen sicher noch Schnee). Und vor allem in der ersten Hälfte geht es ganz schön steil hinauf. Ansonsten bietet diese Tour aber schöne Ausblicke, tolle Natur sowie besinnliche Einsamkeit – ist also empfehlenswert.

So kommt man hin: Nach Jenbach entweder mit Öffis oder Auto (Abstellmöglichkeiten gibt es z. B. neben der evangelischen Kirche im Ort). Zunächst zum Rodelhüttenweg (Abzweigung von der Achenseestraße Richtung Achensee) und ein wenig weiter aufwärts links in den Waldweg einbiegen (linkerhand ist ein Brunnen).

Auf einer kleinen Straße geht es zunächst an einigen Häusern vorbei, wenn die Straße zum Forstweg wird, sind es nur noch wenige Meter bis zu einer Abzweigung, die links hinauf in den Wald führt (Wegweiser Stanserjoch/Jöchlalm/Brandköpfl).

Noch hört man den Lärm der Inntalautobahn, doch das bessert sich, je weiter man nach oben kommt, bis man dann gar keinen Verkehrslärm mehr hört. Wegmarkierungen finden sich überall – auf Bäumen, aber auch auf Steinen. Im oberen Teil muss man allerdings manchmal genau schauen, um den Steig zu finden. Bei einer großen Wildfutterstelle – „Huber-Leiten“ – geht es rechts vorbei weiter. Beim Zeiselegg (1005 m) mit einem Gedenkkreuz in Erinnerung an den hier 1944 verstorbenen jungen Otto Fleck sieht man dann erstmals schön auf den Rofan, am vergangenen Sonntag präsentierte sich das Platzerl wildromantisch.

Jeweils am Samstag und Sonntagabend wird per Zeitschaltuhr das Licht eingeschaltet – in Anlehnung an die Tradition, dass einst das alte Kreuz immer beleuchtet worden ist, allerdings nur zu Weihnachten. „Die Leute schätzen das sehr. Als einmal keine Lichter brannten, haben einige bei der Gemeinde angerufen“, freut sich der Jenbacher. Beeindruckend ist an dieser Stelle aber auch der Blick hinab auf Jenbach und das Inntal.