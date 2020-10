Innsbruck – Das Coronavirus hat jetzt auch die Tiroler Landesregierung erfasst: Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) ist als enge Kotaktperson von Infizierten in Heimquarantäne, sein Test fiel jedoch negativ aus. Sein Regierungskollege und Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler, ebenfalls ÖVP, wurde hingegen am Montag positiv getestet. Wo er sich angesteckt hat, weiß Geisler aber nicht. „Ich hatte Freitag und Samstag Termine in Osttirol, aber dabei wurde der Sicherheitsabstand überall eingehalten und in den Innenräumen wurden Masken getragen“, sagt der ÖVP-Politiker gegenüber der TT.