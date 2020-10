9 Plätzer, 9 Schätze: Auftrag für die Mühlenfreunde in Tirol

Johann Glatzl hat selbst vor genau 25 Jahren eine eigene Mühle in Haiming errichtet. © Glatzl

Haiming – Die Strutz-Mühle in der Steiermark wurde nun also im Rahmen der Sendung „9 Plätze, 9 Schätze“ zum schönsten Platz Österreichs 2020 gekürt. Mit besonderer Begeisterung wird das in der „Gesellschaft der Österreichischen Mühlenfreund­e“ registriert, deren Tiroler Landessprecher, der Haiminger Landwirt Johann Glatzl, auch einen Auftrag sieht: „Es war eine einmalige Gelegenheit, die Mühle – als eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit und bedeutendes Kulturgut – wieder in das Bewusstsein der Gesellschaft zu rufen und ihr jenen Stellenwert zurückzugeben, den sie verdient“, sagt Glatzl.

Seitens der Mühlenfreunde wurde die Strutz-Mühle bei diesem Wettbewerb der schönsten Plätze auch beworben und unterstützt. Insgesamt hat es sich die Gesellschaft zum Ziel gesetzt, alle bestehenden Mühlen Österreichs – Getreidemühlen, Hammerschmieden und Sägewerke – sowie ehemalige Standorte aufzuspüren und zu kartieren. „In Tirol gab es einst an die 2500 Mühlen, etwas mehr als 100 sind erhalten“, so Glatzl. In ganz Öster­reich gehe man von rund 15.000 aus – etwas mehr als 1600 haben die Mühlenfreunde mittlerweile in ihrer Datenbank (www.muehlenfreunde.at) erfasst.