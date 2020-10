Feuer in Südkalifornien schlagen Zehntausende in die Flucht

„Der Himmel war orange, fast wie bei einem Weltuntergang“, sagte Ed Pascasio, der mit seiner Familie vor dem Feuer flüchtete, laut Nachrichtensender CNN. „Ich habe noch nie gesehen, dass es sich so schnell so dramatisch verändert hat.“ Die Straßen seien voller Autos mit fliehenden Menschen darin gewesen. „Viele Nachbarn sind zur selben Zeit aufgebrochen. Alle waren geschockt davon, wie schnell das alles ging.“

Viele Teile Kaliforniens befinden sich derzeit unter „Red-Flag“-Warnung für hohe Feuergefahr, ausgelöst durch starke Winde und Trockenheit. In Nordkalifornien hatte der Energieversorger PG&E in besonders gefährdeten Gebieten vorsorglich den Strom abgeschaltet. Heftige Windböen können Strommasten und Leitungen beschädigen und Funken auslösen. Dies hatte in der Vergangenheit wiederholt Brände verursacht. Am Montagabend waren rund 250 000 Kunden ohne Strom, wie eine Sprecherin laut „San Francisco Chronicle“ mitteilte.