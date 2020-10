Corona: Contact Tracing in der Stadt Salzburg im Notbetrieb

Das Contact Tracing in der Stadt Salzburg kann seit Dienstagnachmittag nur mehr im Notbetrieb erfolgen: Eine Mitarbeiterin des 40-köpfigen Teams ist positiv auf Corona getestet worden. Damit müssen ab sofort etwa 20 Kollegen in Quarantäne und fallen in nächster Zeit aus, und das bei stark steigenden Fallzahlen. „Wir machen, was wir noch schaffen“, sagte Karl Schupfer, Sprecher der Stadt Salzburg, gegenüber der APA.