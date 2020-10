Mindestens zwölf Tote bei Vergeltungsschlägen in Syrien

Bei den russischen Luftangriffen in der Region waren am Montag mindestens 78 Rebellen ums Leben kommen, rund 100 weitere wurden verletzt. Russische Jets griffen die islamistische Miliz Failak al-Scham an, die von der Türkei unterstützt wird. Der Sprecher des Rebellenbündnisses Nationale Befreiungsfront (NLF) kündigte danach Vergeltungsschläge an.