Autodiebe europaweit im Visier - Festnahmen in Österreich

Bei einer fast zweiwöchigen Schwerpunktaktion in Europa gegen Autodiebstähle hat es in Österreich im Oktober insgesamt sieben Festnahmen gegeben. Außerdem wurden Fahrzeuge im Wert von rund einer halben Million Euro sichergestellt, berichtete das Bundeskriminalamt (BK) am Dienstagabend in einer Aussendung. Insgesamt wurden hierzulande 1.264 Fahrzeuge und 1.556 Personen überprüft sowie acht Kfz sichergestellt. Drei der Festnahmen erfolgten wegen Schlepperei.

Zwei Festnahmen gab es nach einem Firmeneinbruch in Niederösterreich und zwei bei Fahrzeugsicherstellungen in Salzburg. Die insgesamt acht in Wien und Salzburg sichergestellten Fahrzeuge hatten einen Gesamtwert von rund 450.000 Euro. Das teuerste Kfz darunter war 150.000 Euro wert. Eine Festnahme wegen Schlepperei wurde in Niederösterreich durchgeführt, zwei in der Steiermark. Dabei wurden insgesamt neun illegale Migranten aufgegriffen, sechs in der Steiermark und drei in Niederösterreich.