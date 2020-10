Polizei prüft politisches Motiv nach Explosion in Berlin

Nach der Explosion eines unbekannten Gegenstands vor den Räumlichkeiten der Leibniz-Gemeinschaft in Berlin am vergangenen Sonntag schließt die Polizei in der Hauptstadt ein politisches Motiv nicht aus. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt daher in diesem Fall ebenso wie im Fall des Brandanschlags auf das Robert-Koch-Institut (RKI) am selben Tag, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Ob es einen Zusammenhang gibt, war unklar.