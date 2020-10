L.A. Dodgers nach 32 Jahren wieder MLB-Champion

Gut zwei Wochen nach dem NBA-Champion Lakers darf ein weiteres Team aus Los Angeles über einen prestigeträchtigen Erfolg im amerikanischen Profisport jubeln. Das Baseball-Team der Dodgers überwand sein Finaltrauma und fixierte am Dienstag (Ortszeit) den ersten MLB-Titel seit 32 Jahren. Nach zwei Niederlagen in den Endspielserien der jüngsten drei Jahre verhalf ihnen ein 3:1 im sechsten Spiel der World Series gegen die Tampa Bay Rays zum Triumph.

„Zunächst sollten wir ihnen zu einer unglaublichen Saison und einer hart umkämpften Serie gratulieren“, sagte Mark Walter, Eigentümer und Vorsitzender der 1958 nach L.A. übersiedelten Dodgers. „Dieser Sieg ist für unsere Fans. Vielen Dank Los Angeles, vielen Dank an die Dodgers-Fans überall. Es ist 32 lange Jahre her, dass wir das letzte Mal als Meister gefeiert wurden. Diese Trophäe ist für die größten Fans in der Major League Baseball.“