Busspur in der Haller Straße bleibt ein Zankapfel

Innsbruck – Als „über­raschende Kehrtwende“ wertet die Obfrau des Verkehrsausschusses im Innsbrucker Gemeinderat, Mariella Lutz (ÖVP), den Umstand, dass die verlängerte Busspur in der Haller Straße voraussichtlich Anfang Dezember wieder ausläuft. Mobilitätsstadrätin Uschi Schwarzl (Grüne) hatt­e hingegen betont, dass von Anfang an geplant gewesen sei, die Busspur wieder für den Individualverkehr freizugeben, sobald die Baustelle bei der Mühlauer Brücke abgeschlossen ist. Zugleich kündigte sie an, dass im Frühjahr erhoben werden soll, wie sich die Fahrzeit der Busse auf der wichtigen Verkehrsachse im Normalbetrieb ändert.