Hotel-Gruppe Jufa investiert in Steinach, weitere Hotels geplant

Steinach am Brenner – Mitten in der Corona-Krise investiert die österreichische Hotelkette Jufa 1,75 Mio. Euro in das Jufa Hotel Wipptal in Steinach am Brenner. Ziel sei eine Standortverbesserung, das Zweieinhalb-Sterne-Haus soll zu einem Drei-Sterne-Hotel „mit starker Familienorientierung“ werden, erklärte Jufa-Vorstand Gerhard Wendl gegenüber der TT. Das soll unter anderem mit Erweiterungen der Gastronomieflächen sowie im Wellness- und Fitnessbereich gelingen. Zudem wird auf 400 Quadratmetern „der größte Indoor-Holz-Spielebereich in Tirol“ entstehen. Dieser soll auch für die regionale Bevölkerung offen stehen.