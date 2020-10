Stubaitalbahn fällt ab morgen drei Wochen lang aus

Innsbruck, Fulpmes – Aufgrund von Bauarbeiten an der Bahnstrecke kann die Stubaitalbahn (Linie STB) in den nächsten drei Wochen nicht bedient werden. Ein Schienenersatzverkehr wird ab dem morgigen Donnerstag, 22.32 Uhr, bis einschließlich Sonntag, 15. November, eingerichtet. Stündlich verkehren Ersatzbusse nach Kreith bzw. Fulpmes. Die Haltestellen Natters-Gärberbach, Mutters-Burgstall, Mutters-Brand­eck, Telfes-Telfer Wiesen und Telfes-Luimes werden in dieser Zeit nicht angefahren.