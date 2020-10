Junge Stimmen erinnern an die Verstorbenen des Jahres

Schüler aller zwölf Klassen der NMS haben vor wenigen Tagen die Namen der in ihren Heimatgemeinden Verstorbenen mit dem „Gegrüßt seist du Maria“ auf Band gesprochen. Am Allerheiligentag werden diese Aufnahmen über die Lautsprecheranlagen der Friedhöfe zu hören sein. Michaela Steiner, Religionslehrerin an der Schule, und die Jugendleiterin des Dekanates Lienz, Petra Egger, haben die Jugendlichen dafür wieder vor das Mikrofon gebeten. „Die Rückmeldungen im Vorjahr waren sehr positiv“, sagt Egger. „Die jungen Stimmen am Friedhof für unsere Verstorbenen beten zu hören, das hat die Menschen beeindruckt.“ Sonst herrsche Stille, obwohl Tausende auf den Friedhöfen unterwegs seien. „Das Gedenken in dieser Form zeigt das Bewusstsein und die Wertschätzung der Jugendlichen für ihre Mitmenschen.“ Nicht nur im Dekanat Lienz sei das Projekt gut aufgenommen worden, es habe auch eine Anfrage einer Pfarre aus Unterkärnten gegeben, berichtet Egger.