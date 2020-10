Schwazer Primar hält „angepassten Lockdown“ bald für nötig

Gestern Vormittag waren im Land 159 Covid-Patienten in einem Krankenhaus in Behandlung, davon 19 auf einer Intensivstation. (Archivfoto)

Überwiegend handele es sich um ältere Patienten, erklärt Primar Hannes Gänzer von der Corona-Krisenstableitung des BKH. Bei ihnen sei oft eine längere Spitals-Aufenthaltsdauer als die durchschnittlichen fünf bis sieben Tage nötig. Schwere Grippewellen hätten ähnliche Auswirkungen auf den Krankenhausbetrieb, allerdings nicht in einem so rasanten Ausmaß. Dass die intensivmedizinische Betreuung bei älteren Corona-Patienten drei Wochen dauern kann, stellt das Spital jetzt vor Herausforderungen – wegen der räumlichen Trennung und weil es immer schwieriger werde, das geplante OP-Programm aufrechtzuerhalten.

„Wir brauchen in Tirol mehr freie Intensivbetten. Aber sie sind noch belegt durch planmäßige OPs“, erklärt der Schwazer Internist. Gänzer hält einen „angepassten Lockdown“ für nötig, wenn die derzeitige Entwicklung anhält. Das hieße, dass nicht so dringende OPs verschoben werden. Die Bettenkapazität in den Spitälern sei nur deshalb bald erschöpft, weil man zu wenig Ressourcen für Covid-19-Erkrankte geschaffen habe und am geplanten OP-Programm festhalte. Deshalb habe der dritte Covid-Intensivpatient in Schwaz nicht wie angekündigt nach Innsbruck verlegt werden können.