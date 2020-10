Raab lehnt Einfluss Ankaras auf Türken in Österreich ab

Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) hat am Mittwoch bei einem Gespräch mit dem türkischen Botschafter in Wien, Ozan Ceyhun, erneut klargemacht, dass „jeglicher Einfluss aus dem Ausland auf die türkische Community in Österreich deutlich abzulehnen ist“. Dies teilte die Ministerin nach dem Gespräch im Bundeskanzleramt in einer Aussendung mit.