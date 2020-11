Hintertuxer Eispalast: Eintauchen in eine verborgene Welt aus Eis

Mit einem kleinen Scheinwerfer in der einen Hand und einem Paar Steigeisen in der anderen geht Roman Erler voran. Trittsicher führt er Meter für Meter tiefer ins ewige Eis hinein. Denn der Natureispalast in Hintertux ist wie sein zweites Zuhause. Immerhin war er es, der diese einzigartige Welt im Eis per Zufall gefunden hat.