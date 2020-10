Ausgangssperre in Philadelphia nach Protesten

Die US-Großstadt Philadelphia hat wegen der Ausschreitungen nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen Afroamerikaner eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Stadtverwaltung kündigte das Ausgehverbot für die Zeit von Mittwochabend 21.00 Uhr (Ortszeit) bis Donnerstagfrüh 06.00 Uhr an. US-Präsident Trump forderte unterdessen ein härteres Vorgehen gegen Plünderer nach Ausschreitungen in Philadelphia.

„Die Unruhen in Philadelphia müssen aufhören. Sie müssen sie beenden“, sagte Trump am Mittwoch in Las Vegas in Richtung der örtlichen Behörden. Der Präsident bekräftigte die Bereitschaft der Regierung für die Entsendung zusätzlicher Einsatzkräfte des Bundes. „Wir beobachten das sehr genau und warten auf einen Anruf. Wenn sie Hilfe wollen, sind wir innerhalb einer Stunde da“, erklärte Trump.