Innsbruck – Als Abschlussprojekt haben 36 Schüler der Tiroler Berufsschule für Friseure in Innsbruck zum Haarspenden für den guten Zweck Ende September aufgerufen. Die Anforderung war eine Haarlänge von mindestens 30 Zentimetern in einem gesunden Zustand, um damit Perücken für u. a. krebskranke Kinder knüpfen zu können. „Wir sind sehr blauäugig in das Projekt gegangen. Die Schüler hatten schon Angst, dass sich keiner meldet“, erzählt Lehrerin Sibylle Stelzhammer, die das Projekt mit Klaus Geiswinkler geleitet hat.