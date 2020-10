Bierofka und Zaizen sicher, dass die Torsperre im Tivoli endlich fällt

Innsbruck –„Ja“, antwortet­e Atsushi Zaizen kurz und bündig sowie mit einem breiten Grinsen auf die Frage, ob er nach dem Siegestreffer in Dornbirn auch heute im Tivolistadion trifft. Der 21-Jährige demonstrierte beim gestrigen Pressegespräch sein­e Deutschkenntnisse und bestätigte, dass er sich auf dem linken Flügel wohl fühlt („Neue Aufgaben, da kann ich als Fußballer wachsen“). Heute wird der sympathische Japaner, der gegenüber dem Tivoli wohnt, wieder zu Fuß ins Stadion kommen, und wenn alles nach Plan läuft, wird er nach Spielschluss so wie in Dornbirn japanische Lieder singen. Aber nur, wenn er sein angekündigtes Tor gegen die Niederösterreicher erzielt, denn „Atsus“ Stimmungslage hängt hauptsächlich davon ab, ob er trifft.

Die leidige Tivoli-Tor­sperre wird für Trainer Daniel Bierof­ka nach dem heutigen Spiel Geschichte sein. „Ich bin überzeugt, dass wir zumindest ein Tor schießen.“ Warum? „Weil wir nach der Pleite gegen BW Linz viel miteinander und nicht übereinander geredet haben und in Dornbirn eine starke Reaktion gezeigt haben.“ Gegen Horn wird sich an der FCW-Aufstellung nicht viel ändern. Ronivaldo, der in Dornbirn mit Unterschenkelprellung vorzeitig in die Kabine musst­e, kann auflaufen. Markus Wostry fällt weiter aus. Der Innenverteidiger wird erst in der Länderspielpause wieder ins Training einsteigen. Rund um das Spiel gelten die verschärften Corona-Regeln. Nur 1500 Zuschauer sind zugelassen, im Stadion gilt Maskenpflicht, die Kioske sind ebenso geschlossen wie der VIP-Club.