Der aussortierte „Guggi“ weiß, wie er sich positionieren muss

Wattens –Im modernen (Nachwuchs-)Fußball wird immer über Technik und Tempo referiert. In der Selektion internationaler Talente ist Schnelligkeit in der Schiene des kommenden WSG-Tirol-Gegners Red Bull Salzburg (Match am Samstag um 17 Uhr/live TT.com-Ticker) ein K.-o.-Kriterium. Und so schied WSG-Abwehr-Recke David Gugganig im Sommer 2017 beim FC Liefering aus, um in Wattens anzuheuern.