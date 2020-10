Osttirol bietet Service für Einwanderungswillige

Die Webseite www.osttirol-leben.at wird vom Regionsmanagement Osttirol betreut. Zusätzlich zu den Informationen erhält der Internetauftritt bald ein neues Kontaktnetzwerk. Ein Name dafür wird gesucht.

Lienz – Begleitung und Starthilfe für Unternehmen, die sich in einer Region niederlassen wollen, ist weitum üblich. Für Privatpersonen ist ein solches Service eher die Ausnahme. So eine Ausnahme gibt es im Bezirk Lienz, wo sich das Regionsmanagement Osttirol (RMO) potenzieller Neo-Osttiroler annimmt. Die Webseite heißt www.osttirol-leben.at und stellt alles ins Schaufenster, was es über den Bezirk zu wissen gibt – auch Einheimische können sich selbstverständlich informieren.