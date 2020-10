Innsbrucker Stadtarchiv als unbekannte Schatzkammer

Innsbruck – Von außen ist es ein unauffälliges Gebäude in der Feldstraße hinter dem Westbahnhof, doch im Inneren schlummern ungeahnte Schätze: Hier hat das Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck seine Bestände aus zuvor sieben Standorten in einem neuen, zentralen Depot zusammengeführt. Die Innsbrucker Immobiliengesellschaft hat dafür um ca. 5,1 Mio. Euro Gebäudebereiche angekauft, die zuvor von den Landesmuseen genützt wurden, die Stadt mietet diese an.

Auf rund 4000 m2, in ca. 50 (!) labyrinthisch anmutenden Räumen, lagern nun u. a. 170 Tonnen Papier, 4000 Gemälde, 9000 Plakate, Hunderttausende Fotos und 30 Tonnen an historischen Objekten. Ordner über Ordner mit (gesetzlich zu archivierenden) Akten aus dem Rathaus sind ebenso darunter wie umfangreiche Spezialsammlungen und Nachlässe sowie eine riesige kunst- und kulturgeschichtliche Sammlung: Diese umfasst z. B. sämtliche Kunstwerke, die die Stadt geschenkt bekam oder übernehmen musste. Auch die kostbaren Originalreliefs des Goldenen Dachls (zuletzt in New York gezeigt) sind derzeit hier gelagert.