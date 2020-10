Innsbruck – Seit Monaten rumort es in der gemeinnützigen Baugenossenschaft Siedlerbund (GHS). Bei der Generalversammlung am 4. November in Lienz soll jetzt Obmann Josef Altenweisl abgewählt werden. Gegen ihn werden von Mitarbeitern und Mitgliedern des Aufsichtsrats massive Vorwürfe erhoben. Auch dass er die ursprünglich geforderte außerordentliche Generalversammlung so lange hinausgezögert habe. Das war letztlich deshalb möglich, weil durch den überraschenden Rückzug eines Aufsichtsrats das Kontrollgremium ausgehebelt und handlungsunfähig wurde. Zufällig ist der betreffende Ex-Aufsichtsrat ein Neffe Altenweisls.