Wirtschaftskammer Tirol: Nein zu Lockdown, Ja zu Ausgangssperre

„Covid-19 ist keine Wirtschaftspandemie“, so Walser. Nur etwas mehr als 3 Prozent aller Infektionen würden in der Gastronomie und Hotellerie erfolgen, ganz wenige auch nur in anderen Wirtschaftsbereichen. Hingegen passierten weit mehr als die Hälfte aller Corona-Neuinfektionen im privaten Bereich. Man fordere deshalb statt eines Lockdowns zeitlich begrenzte „massive Kontrollen“ und eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22.30 Uhr und 6 Uhr Früh. Die Wirtschaftskammer sei im regen Austausch mit Bürgermeistern, von denen man erhoffe, dass sie auf die Bevölkerung einwirken können. Natürlich müsse man den Privatbereich vorsichtig behandeln, sagt Walser. „Keiner will einen Polizeistaat.“ Aber zeitlich begrenzte Maßnahmen halte er für sinnvoll. Das wirtschaftliche Leben müsse hingegen tagsüber aufrechterhalten werden.