„Grünes Büro“ und Warten auf den Campus für Studenten

Er gilt bei den Tiroler Grünen als massiver Kritiker der schwarz-grünen Landesregierung. Im Frühjahr nach der Luder-Entgleisung von Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (VP) gegenüber einer Mitarbeiterin des WWF Tirol forderte der grüne Innsbrucker Gemeinderat Dejan Lukovic einen Misstrauensantrag gegen den ÖVP-Politiker. Zugleich kritisierte er die grüne Spitze und forderte den Rückzug von Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe. Er warf ihr „Versöhnung“ und einen „Schulterschluss mit dem Patriarchat“ vor. In der Koalition kriselte es heftig. Aber gut für Lukovic, dass die Grünen in der Koalition mit der ÖVP geblieben sind und in der Regierung sitzen. Denn so erhielt der Gemeinderat jetzt auch einen Job im grünen Regierungsbüro von Soziallandesrätin Gabriele Fischer.